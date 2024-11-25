陳傑憲3分全壘打手勢胸前劃框 網友感動：那邊沒字但大家都懂

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）世界12強棒球賽台灣隊昨天以4比0完封日本奪冠，隊長陳傑憲轟出關鍵3分砲後，特別用食指和大拇指在胸前比劃出一個框，讓網友感動點出，那邊雖然沒有字，但大家都懂是Taiwan。

台灣隊長陳傑憲這次12強出賽7場，24打數敲出15支安打，包含2發全壘打，送回6分打點，打擊率高達6成25，獲最有價值球員、打擊王、最佳防守球員、最佳外野手等4獎。

昨晚陳傑憲在冠軍賽5局上轟出3分砲全壘打後，跑壘過程時特別在胸前比劃出一個框，在社群掀起討論，好奇這個手勢意思。

有網友推測，陳傑憲應該是在呼應隊友潘傑楷先前對陣美國隊後，特別穿著胸口印有Taiwan字樣的帽T出席記者會。潘傑楷當時更說出「我是來自台灣的潘選手」，為了不讓證件遮到Taiwan，後來還索性將證件拿掉，特別強調胸前字樣。

潘傑楷22日在複賽台美大戰繳出優異表現，賽後出席官方記者會時大方秀出胸前Taiwan字樣，並說出「我是來自台灣的潘選手」。中央社記者楊啟芳攝 113年11月22日

民進黨立委沈伯洋也在個人社群發文分享，他昨晚坐在東京巨蛋三壘側。現場最感動的瞬間，就是陳傑憲全壘打繞過三壘時，比著胸前的那個手勢，讓他差點哭出來，「那邊沒有字，但我們都知道那是台灣。」

雖然不確定陳傑憲真實用意，但他跑壘的影片和照片在網路瘋狂轉發討論，讓許多網友感動表示：「怎麼能不感動」、「就算上面沒寫台灣，手勢一出大家都知道」、「那個無法繡在衣服上的名字，卻一直在所有台灣人的心口上」。（編輯：李亨山）1131125