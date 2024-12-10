潘傑楷手傷恢復比預期慢 談WBC資格賽怕成為負擔

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（中央社記者楊啟芳台北10日電）世界12強棒球賽台灣隊好手潘傑楷已成為家喻戶曉的球星，談到是否有意願參加經典賽資格賽，他今天表示，雖然很想打，不過自己手傷的恢復比預期慢，怕造成球隊負擔。

潘傑楷在世界12強棒球賽冠軍戰對日本時，奮力撲向一壘導致左手小指脫臼，不過他選擇留到最後，一起與隊友慶祝奪冠。世界棒球經典賽資格賽緊接著在明年2月底登場，明天將進行選訓會議決定台灣隊35人名單。

被問到是否有意願參加，潘傑楷今天表示，如果有（入選）當然想參加，「但我應該是不會在名單裡面，畢竟手還有傷，雖然沒有那麼嚴重，但是恢復比預期慢。」

潘傑楷指出，原本醫生預期2個星期可復原，但目前進度有點落後，不過應可趕得上春訓，「我是想要去打，但怕造成球隊負擔。」

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如今潘傑楷人氣飆漲，對此他笑說：「蠻不習慣的，很多事會被放大，自己要再注意。」近期他也接了不少通告，他指出，本來有設定接2個星期的活動，目前已到了尾聲，「接下來就準備要做訓練了。」

潘傑楷也指出，正常來說現在這個時間點已經要回歸家庭，雖然最近比較忙，但還是盡量有時間就回去幫忙家裡，今天在台北參加記者會後就要趕回台南。日前他還帶著大兒子一起參加台南遊行，他笑說：「遊行的時候他（兒子）蠻大方的，看起來蠻適應的，有當明星的特質。」（編輯：龍柏安）1131210