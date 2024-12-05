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青棒營陳柏毓學員變教練 WBC資格賽會準備好自己

2024/12/5 16:10（12/5 16:26 更新）
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NIKE台灣青棒菁英訓練營5日在三重棒球場進行，旅美好手陳柏毓（圖）從連續參加4年的學員，到今年變成青棒營教練，他直呼感覺很特別。中央社記者楊啟芳攝 113年12月5日
NIKE台灣青棒菁英訓練營5日在三重棒球場進行，旅美好手陳柏毓（圖）從連續參加4年的學員，到今年變成青棒營教練，他直呼感覺很特別。中央社記者楊啟芳攝 113年12月5日
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（中央社記者楊啟芳新北5日電）NIKE台灣青棒菁英訓練營今天在三重棒球場進行，旅美好手陳柏毓從連續參加4年的學員，如今變成青棒營教練，他直呼感覺很特別；至於明年WBC資格賽，他表示，會隨時準備好自己。

美職匹茲堡海盜隊投手陳柏毓從國3開始參加青棒菁英訓練營，連續4年直到高中畢業，如今自己已經是學長。他今天分享，「坐在這邊很特別，曾經我也是這裡的一員。」陳柏毓也提到，自己以前在青棒營時學到很多，有什麼問題學長都會解答，對未來職業生涯很有幫助。

陳柏毓特別提到，對善化高中許峰穎印象深刻，他在第一天比賽時表現不好，「本來滿擔心他第1天表現不好，會影響到後面2天訓練，怕他會悶悶不樂，但他隔天到球場還是很開心，沒有過度思考過去的表現，他的態度有感染到我，學長看到也要多去學習。」

在與青棒球員分享旅外經驗時，陳柏毓指出，自己在第一年旅外時文化衝擊很大，以前在台灣練球時都是教練說什麼、球員就做什麼，「球員不會自己去思考，但在國外球員都願意跟教練溝通、改善問題，希望可以學習他們國外球員，最知道自己要什麼。」

世界12強棒球賽陳柏毓本來有在台灣隊名單中，不過當時因為海盜隊設下的投球限制而被割愛，被問到是否有意願參加明年2月底的世界棒球經典賽資格賽，陳柏毓表示，「目前消息沒有那麼確定，自己會先準備好，教練需要我就隨時幫助。」

陳柏毓提到，這次12強賽學長們表現很好，「我覺得當然都會想參加，很開心也很自豪，我們也是可以站在世界第1名，這對其他球員也是繼續努力的動力，知道我們棒球也是很強的。」（編輯：陳政偉）1131205

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