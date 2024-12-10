兆豐銀行捐贈球具 潘傑楷、郭俊麟體驗迷你棒球

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（中央社記者楊啟芳台北10日電）為了推廣棒球運動，兆豐銀行今天攜手教育部、中華迷你棒球協會籌備處舉行迷你棒球公益捐贈記者會，未來2年將捐贈球具給1300所小學，也邀請球星潘傑楷、郭俊麟體驗迷你棒球。

這次捐贈儀式邀請教育部部長鄭英耀擔任見證人，由兆豐銀行董事長董瑞斌將迷你棒球球具交給受贈代表、新竹市西門國小的小球員們。

剛拿下世界12強冠軍的統一獅隊球員郭俊麟、潘傑楷今天在記者會上體驗迷你棒球，與小朋友傳接球、揮棒，郭俊麟表示，自己以前是從軟式棒球開始打，「迷你棒球可以讓更小的小朋友不用擔心受傷、更大膽去打棒球，在家就可以傳接球、不用擔心打破玻璃。」

潘傑楷則表示，自己是從打樂樂棒球開始，培養出興趣才開始接受棒球訓練，迷你棒球的球棒外層是橡膠製，對小朋友來說更安全。

兆豐銀行計畫未來2年捐贈球具給1300所國小，鄭英耀還替其他學校喊話，希望兆豐銀能捐贈2600所小學，讓台灣小朋友都有迷你棒球可打。

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西門國小上周赴中國深圳參加海峽盃，在U8組拿下第4名。目前就讀3年級、接觸棒球不到半年的張子維在5場比賽轟出8支全壘打。今天與12強國手潘傑楷、郭俊麟一起試打新球具後，張子維開心說：「會打很多全壘打。」

世界棒壘球總會（WBSC）為了推廣棒、壘球運動，自2017年起啟動迷你棒球賽事與師資研習會，今年重新出發，推出全新球具、賽制，希望把棒球種子推廣到台灣各個角落。（編輯：龍柏安）1131210