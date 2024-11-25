棒球12強台灣奪冠 日本體育報頭版：2026經典賽討回來

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（中央社記者戴雅真東京25日專電）世界12強棒球賽台灣隊24日擊敗日本摘金，日本紙媒今天紛紛以「連霸失利」等標題報導，但也稱要在「2026年奪回世界第一」，勉勵日本武士隊在世界棒球經典賽（WBC）稱霸。

由於日本棒球界昨天發生強投田中將大無預警和樂天金鷲分道揚鑣、變成自由球員的大新聞，多數日媒都以此為頭版，只有「東京中日體育」的頭版放上日本隊連霸失利。

標題寫道，「武士隊竟然意外連霸失利」，但以更大的字體寫道，「井端（弘和）監督一定會討回來，要在2026年經典賽稱霸世界第一」。

報導寫道，在這次12強賽中，日本隊曾2次擊敗台灣隊，卻在第3戰慘遭失利，也是日本在2019年11月12日、第2屆12強賽複賽對陣美國以來，時隔1839天的首次敗北，「久違的敗戰，味道真是苦澀」。

「東京中日體育」的其他報導也寫道，效力於讀賣巨人隊的先發投手戶郷翔征站在熟悉的東京巨蛋投手丘上，投了5局被敲7支安打、失4分，其中包括被台灣隊長陳傑憲在5局上半敲出3分全壘打，成為致命關鍵。戶郷對此表示：「真的感受到了1球的可怕之處。」

戶郷在18日於天母球場對決多明尼加隊時，在第1局就失了一分。他在賽前曾表示，「第1局非常重要，要集中注意力」。

在與台灣隊的關鍵第1局，他成功守住沒有失分，並在前4局僅被敲出3支安打、拿下5次三振，憑著招牌的指叉球守住關鍵，卻在投球數超過60球的第4局，被打出2支全壘打，意外陷入困境。戶郷這次被委以決賽先發的重任，卻未能替球隊帶來勝利。

他感慨道，「多虧大家的努力才讓我們來到決賽，但結果令人遺憾。希望能以這份悔恨為動力，繼續向前邁進」。（編輯：周永捷）11311125