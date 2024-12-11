中信兄弟與王建民談續約 已有共識剩合約細節
2024/12/11 13:37（12/11 14:06 更新）
（中央社記者謝靜雯台北11日電）中職中信兄弟隊一軍投手教練王建民合約今年底到期，先前領隊劉志威就表示會談續約，針對談約進度，劉志威今天回覆，「已有共識，剩下合約細節。」
王建民今年擔任中信兄弟一軍投手教練，季後則加入世界12強棒球賽台灣隊教練團擔任牛棚教練，與投手教練林岳平合作，投手調度在此次賽會獲得好評，也確定將再度於明年世界棒球經典賽資格賽合作。
王建民與兄弟合約今年結束後到期，11月初時兄弟領隊劉志威就曾表示會和王建民談續約，也相信王建民應該有意願留在兄弟和大家一起，雙方合作愉快，知道王建民想要幫助整個台灣棒球環境進步。
針對與王建民的談約進度，劉志威今天回覆，「已有共識，剩下合約細節。」（編輯：張雅淨）1131211
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