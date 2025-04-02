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兄弟洋投克迪因生涯規劃離隊 球團表達祝福

2025/4/2 12:53
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（中央社記者楊啟芳台北2日電）中職中信兄弟今天宣布與洋將克迪達成離隊協議，克迪因個人因素與生涯規劃，決定先行返美調整，並尋求其他發展機會的可能，兄弟球團也非常感謝克迪在去年球季為球隊的付出。

克迪（Kirk McCarty）於去年季初加入中信兄弟，在去年賽季中雖然因個人傷勢影響，錯過了上半季部分賽事，不過克迪在去年6月回歸一軍後，馬上就用好表現貢獻球隊。去年總計克迪13場先發出賽、投81.2局，拿下5勝3敗，送出62次三振，防禦率2.76。

去年球季結束，克迪也獲得中信兄弟球團續約，不過兄弟球團表示，今年球季克迪調整狀況起伏較大，在先發的2場熱身賽中，繳出防禦率10.5不理想的投球表現，面對賽季的開始，克迪的調整也明顯需要再進化。

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兄弟球團指出，在經過與球隊溝通討論後，克迪選擇先行返美尋求其他發展機會，也期待能夠持續調整，找回去年球季優異的身手。

針對克迪的離隊，兄弟領隊劉志威表示，克迪是1名具有宰制力的先發投手，活潑的個性也常帶動團隊士氣，很可惜因個人生涯規劃選擇返美發展。劉志威說：「謝謝克迪去年整季為兄弟的付出，也是幫助團隊拿下總冠軍的重要功臣，球團尊重克迪的選擇及考量，祝福克迪未來一路順遂。」（編輯：林恕暉）1140402

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