兄弟簽下勝騎士、羅戈 猛登藥檢未過解除合約

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中華職棒中信兄弟今天公告，與前統一獅洋投勝騎士、前富邦悍將羅戈完成簽約，不過另1名洋投猛登因為沒有通過隊內藥檢，依照隊規從嚴處理，兄弟球團在今天與猛登解除合約。

兄弟在去年球季結束後，就與洋投德保拉（Jose De Paula）、克迪（Kirk McCarty）及猛登（Daniel Mengden）完成續約，以及在春訓期間簽下具有大聯盟資歷的新洋投黃博多（Humberto Castellanos）。

不過兄弟球團指出，猛登在團隊春訓內部藥檢中，並未通過球團標準，依照隊規從嚴處理，今天確定與猛登終止合約。兄弟領隊劉志威表示，「謝謝猛登去年球季為中信兄弟的付出，是團隊拿下年度第1名與總冠軍的重要戰力，很遺憾今年沒有辦法一起打拚，祝福猛登未來一路順遂。」

30歲的勝騎士（Mario Sanchez）在過去2年效力統一獅隊，其中去年勝騎士包辦了中職勝投王及三振王，並入圍年度最有價值球員。去年賽季結束後，勝騎士於墨西哥聯盟持續打拚，近日決定與兄弟簽下複數年合約，新球季將披上黃衫30號。

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前富邦悍將洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）去年在中職拿下10勝，新球季將披上32號黃衫。在去年球季結束後，羅戈與勝騎士效力世界12強棒球賽委內瑞拉隊，今年賽季轉戰中信兄弟，羅戈也將繼續與勝騎士並肩作戰。

劉志威指出，在勝騎士與羅戈加入後，團隊洋將戰力也更加完整，期待2人加入中信兄弟後，能夠帶給內部良性競爭，同時提升團隊戰力。（編輯：張雅淨）1140305