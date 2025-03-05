加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
冷氣團明天南下影響至9日清晨 中部以北7日前多雨
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

兄弟簽下勝騎士、羅戈 猛登藥檢未過解除合約

2025/3/5 18:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北5日電）中華職棒中信兄弟今天公告，與前統一獅洋投勝騎士、前富邦悍將羅戈完成簽約，不過另1名洋投猛登因為沒有通過隊內藥檢，依照隊規從嚴處理，兄弟球團在今天與猛登解除合約。

兄弟在去年球季結束後，就與洋投德保拉（Jose De Paula）、克迪（Kirk McCarty）及猛登（Daniel Mengden）完成續約，以及在春訓期間簽下具有大聯盟資歷的新洋投黃博多（Humberto Castellanos）。

不過兄弟球團指出，猛登在團隊春訓內部藥檢中，並未通過球團標準，依照隊規從嚴處理，今天確定與猛登終止合約。兄弟領隊劉志威表示，「謝謝猛登去年球季為中信兄弟的付出，是團隊拿下年度第1名與總冠軍的重要戰力，很遺憾今年沒有辦法一起打拚，祝福猛登未來一路順遂。」

30歲的勝騎士（Mario Sanchez）在過去2年效力統一獅隊，其中去年勝騎士包辦了中職勝投王及三振王，並入圍年度最有價值球員。去年賽季結束後，勝騎士於墨西哥聯盟持續打拚，近日決定與兄弟簽下複數年合約，新球季將披上黃衫30號。

google news透過 Google News追蹤中央社

前富邦悍將洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）去年在中職拿下10勝，新球季將披上32號黃衫。在去年球季結束後，羅戈與勝騎士效力世界12強棒球賽委內瑞拉隊，今年賽季轉戰中信兄弟，羅戈也將繼續與勝騎士並肩作戰。

劉志威指出，在勝騎士與羅戈加入後，團隊洋將戰力也更加完整，期待2人加入中信兄弟後，能夠帶給內部良性競爭，同時提升團隊戰力。（編輯：張雅淨）1140305

羅戈
悍將與羅戈談約無具體回覆 林華韋：看起來較不樂觀
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中職研擬資深旅外球員加盟辦法 只用年紀等客觀條件
193
更多編輯台推薦新聞：