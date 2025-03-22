曾豪駒有意願接任WBC教頭 蔡其昌：先與樂天協商

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）中職樂天桃猿一軍首席教練兼打擊教練曾豪駒今天首度表態有意願接WBC台灣隊總教練，中職會長蔡其昌直呼內心很高興，不過強調下週開始會密集跟樂天球團協商，須尊重球團想法。

曾豪駒是去年世界12強棒球賽、今年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊總教練，被問到明年世界棒球經典賽（WBC）是否有意願續任國家隊教頭，曾豪駒今天首度表態，「要接下一個任務當然是有意願的，就看後續怎麼協調，在球隊（桃猿隊）的運作模式怎麼更順暢。」

對此中職會長蔡其昌表示，「今天我才知道豪駒總教練有跟大家表示意願，其實我內心很高興，他是12強冠軍總教練，也幫助國家隊拿到經典賽的門票，我想他是明年帶領國家隊打世界棒球經典賽最好的教練。」

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不過蔡其昌強調，接下來要跟樂天桃猿隊溝通，「畢竟他這次是當首席教練，所以樂天桃猿的立場很重要，就像我們在徵召選手一樣、不想情勒，想顧及球團立場，畢竟球團也有戰績壓力，所以我們下一週會開始跟球團密集協商。」蔡其昌也說，包括教練、球員都是球團的資產，「我們會尊重球團。」

為了明年經典賽，蔡其昌指出，一定要做好最充分的準備，準備工作會接近1年，因此希望早早決定總教練人選，「不管怎樣總教練先出來，之後包括旅外選手的觀察，對手球隊相關情蒐，都是一群人等著總教練指揮，後面會牽扯到很多準備工作，明年經典賽準備真的要卯足全力。」（編輯：陳政偉）1140322