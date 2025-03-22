再接任WBC台灣隊教頭？曾豪駒首度表態有意願
2025/3/22 14:50（3/22 22:06 更新）
（中央社記者楊啟芳台北22日電）中職樂天桃猿一軍首席教練兼打擊教練曾豪駒，之前結束12強、WBCQ的台灣隊總教練任務，被問到明年WBC是否有意願再接任，他今天說：「當然是會有意願的，就看後續怎麼協調。」
曾豪駒去年是樂天桃猿隊二軍總教練，同時身兼世界12強棒球賽台灣隊總教練，帶領台灣隊奪下世界冠軍榮耀；今年2月擔任世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊總教練，再帶領台灣晉級正式會內賽。
至於明年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊總教練任務，中職會長蔡其昌日前在個人社群媒體上表示，「這2天，應該要再找這個壓力很大的男人（曾豪駒）聊聊！」
曾豪駒今天接受媒體訪問時表示，一直以來和蔡其昌保持聯絡，「會長問我睡得好不好」。曾豪駒指出，整個比賽結束完已經有一段時間，目前最大目標就是幫助桃猿隊，至於接下來WBC任務，「就是等整個溝通過後，再去有一個明確答案」。
被問到個人意願，曾豪駒表示：「這個機會是會長、聯盟、每個高層給我的，沒有他們就沒有我們，這個光環也是所有選手、教練一起努力下來的，要接下一個任務當然是有意願的，就看後續怎麼協調，在球隊（桃猿隊）的運作模式怎麼更順暢，不會去影響到的話，才能決定接下來的事情。」
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曾豪駒指出，去年整體運作下來，身兼二職影響並不大，「我覺得影響不大，因為只要把所有事情安排好，照一樣進度去走，把一些時間、該協調的事項協調好，其實是還好」。
曾豪駒提到，去年其實大部分時間也都是待在二軍，只是去年在桃猿隊二軍改變了一些模式，經過去年後，看到很多二軍選手身體素質提升滿多的，去年目標就是把身體素質先拉上來。（編輯：管中維）1140322
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