加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
緬甸地震災情嚴重美國協助因應 川普：我們會出手幫忙
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB
首頁 / 運動

MLB點名棒壇傑出女性 台灣兄弟隊教練莎菈登官網

2025/3/29 09:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯28日專電）美國職棒大聯盟（MLB）表揚棒球界傑出女性，今天多個社群平台介紹，在台灣的中華職棒中信兄弟隊打擊教練莎菈（Sarah Edwards），是亞洲職棒第一位場上的女性教練。

3月是美國的「女性歷史月」，大聯盟官方社群媒體今天分享一篇24日刊出的報導，內容介紹莎菈如何在台灣職棒找到舞台，成為亞洲第一的女性職業棒球教練。

莎菈今年28歲，球界資歷遍及全世界。她是壘球選手出身，曾在紐西蘭、西班牙、荷蘭、瑞士打球，效力過義大利女壘國家隊，也曾代表美國女壘代表隊出賽。

她的職棒教練經驗來自美國職棒費城人隊，她曾是費城人體系第一位女性教練。

大聯盟官網的報導提到，台灣的中華職棒球季即將開打，莎菈正要改寫歷史。當台灣職棒賽季展開時，莎菈正式成為亞洲職棒的第一位場上教練，也就是實際參與作戰決策的一軍教練。

報導介紹，兄弟隊安排選手赴日本秋訓，總教練平野惠一前往視察的時候，莎菈正與幾個兄弟隊二軍球員一起訓練，他發現球員們對這名教練的評價很好，「球員很喜歡她，很信任她，對球員幫助很大」。

平野惠一透過翻譯向大聯盟官網表示：「對我們中信兄弟隊來說，是男性或女性並不重要，最重要的是能力與素質。我認為莎菈是一名很好的教練。」

google news透過 Google News追蹤中央社

報導提到，近年來越來越多女性進入美國職棒體系，但在亞洲，日本職棒、韓國職棒仍然由男性主導，雖然有女性擔任後勤或球團職位工作，但很少有公開角色，在莎菈之前，沒有女性擔任場上教練的角色。

報導提到，台灣經過12強奪冠、主辦世界棒球經典賽（WBC）資格賽，掀起一波棒球熱，莎菈見證了棒球在台灣的熱度，也感受到自己能帶來影響力，她發現自己出門常被認出來，「真是太瘋狂了，我根本像是名人」。（編輯：張芷瑄）1140329

#MLB
#中信兄弟
#中信兄弟隊
#平野惠一
#世界棒球經典賽
#美國職棒
#日本職棒
#莎菈
#大聯盟
莎菈
兄弟女外籍教練莎菈到場關心WBCQ 點各隊實力接近平野惠一期待莎菈成左右手 盼工藤公康經驗傳承
平野惠一
中華職棒36年火熱開打 6球團爭冠關鍵人物一次看平野惠一兩度進總統府身分不同 喊新球季3目標
MLB
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
23
更多編輯台推薦新聞：