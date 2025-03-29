MLB點名棒壇傑出女性 台灣兄弟隊教練莎菈登官網

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（中央社記者林宏翰洛杉磯28日專電）美國職棒大聯盟（MLB）表揚棒球界傑出女性，今天多個社群平台介紹，在台灣的中華職棒中信兄弟隊打擊教練莎菈（Sarah Edwards），是亞洲職棒第一位場上的女性教練。

3月是美國的「女性歷史月」，大聯盟官方社群媒體今天分享一篇24日刊出的報導，內容介紹莎菈如何在台灣職棒找到舞台，成為亞洲第一的女性職業棒球教練。

莎菈今年28歲，球界資歷遍及全世界。她是壘球選手出身，曾在紐西蘭、西班牙、荷蘭、瑞士打球，效力過義大利女壘國家隊，也曾代表美國女壘代表隊出賽。

她的職棒教練經驗來自美國職棒費城人隊，她曾是費城人體系第一位女性教練。

大聯盟官網的報導提到，台灣的中華職棒球季即將開打，莎菈正要改寫歷史。當台灣職棒賽季展開時，莎菈正式成為亞洲職棒的第一位場上教練，也就是實際參與作戰決策的一軍教練。

報導介紹，兄弟隊安排選手赴日本秋訓，總教練平野惠一前往視察的時候，莎菈正與幾個兄弟隊二軍球員一起訓練，他發現球員們對這名教練的評價很好，「球員很喜歡她，很信任她，對球員幫助很大」。

平野惠一透過翻譯向大聯盟官網表示：「對我們中信兄弟隊來說，是男性或女性並不重要，最重要的是能力與素質。我認為莎菈是一名很好的教練。」

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報導提到，近年來越來越多女性進入美國職棒體系，但在亞洲，日本職棒、韓國職棒仍然由男性主導，雖然有女性擔任後勤或球團職位工作，但很少有公開角色，在莎菈之前，沒有女性擔任場上教練的角色。

報導提到，台灣經過12強奪冠、主辦世界棒球經典賽（WBC）資格賽，掀起一波棒球熱，莎菈見證了棒球在台灣的熱度，也感受到自己能帶來影響力，她發現自己出門常被認出來，「真是太瘋狂了，我根本像是名人」。（編輯：張芷瑄）1140329