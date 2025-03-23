新版計時規定影響小 是否比照美職呂彥青有不同看法

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職官辦熱身賽試行新版本投球計時規定，對於秒數縮短中信兄弟投手呂彥青認為沒有太大影響，但也提出看法，若之後要比照美職大聯盟秒數規定，要考量台灣夏季氣候對體力流失所造成的影響。

中職去年球季投球計時規定為壘上有人25秒、壘上無人20秒，新版本計時規定壘上有人23秒、壘上無人18秒，新版規定先在官辦熱身賽試行，最快明年球季正式上路。至於是否會逐步改成比照美職大聯盟的秒數規定（壘上有人18秒、壘上無人15秒），會持續討論。

對於新版計時規定，富邦悍將投手張奕表示，之前有捕手反映過他看暗號比較慢，但官辦熱身賽投起來，目前還沒有太大影響，如果暗號來回沒有共識時，才會特別看一下秒數，真的時間不夠就會退板。

中信兄弟投手呂彥青表示，官辦熱身賽採用新版投球計時規定感覺沒有太大差異。不過對於是否再縮短比照大聯盟，呂彥青提出不同看法，認為台灣夏季氣候悶熱，除了台北大巨蛋外，其餘戶外球場如果採大聯盟規定，對先發投手體力會造成負擔，還要擦汗、下丘守備等，應該會有點喘。

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除了考量氣候外，呂彥青提到暗號溝通時間也要納入考量，目前只有味全龍和統一7-ELEVEn獅隊有使用PitchCom電子暗號系統，要縮短投手出手時間，暗號來回溝通時間也要再有效縮短。

兄弟隊投手德保拉（Jose De Paula）也提到，官辦熱身賽試行的新版秒數規定沒有造成影響，甚至笑說改成大聯盟版本也沒問題，「要改成10秒也可以。」（編輯：張雅淨）1140323