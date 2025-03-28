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中職開幕戰兄弟、獅派洋投 預售3.7萬張將寫紀錄

2025/3/28 18:45（3/28 20:01 更新）
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中職36年賽季29日在台北大巨蛋開打，開幕戰為去年總冠軍賽組合，中信兄弟與統一7-ELEVEn獅交手，兄弟派出洋投德保拉（Jose De Paula）先發。圖為德保拉22日官辦熱身賽出賽情形。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年3月28日
中職36年賽季29日在台北大巨蛋開打，開幕戰為去年總冠軍賽組合，中信兄弟與統一7-ELEVEn獅交手，兄弟派出洋投德保拉（Jose De Paula）先發。圖為德保拉22日官辦熱身賽出賽情形。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年3月28日
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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職36年賽季明天在台北大巨蛋開打，兩隊都派出洋投先發，中信兄弟派德保拉、統一7-ELEVEn獅派出布雷克先發，開幕戰預售3.7萬張票，將改寫中職開幕戰最多觀眾紀錄。

中職新賽季明天開打，開幕戰為去年總冠軍賽組合兄弟與統一獅交手，兄弟派出洋投德保拉（Jose De Paula）先發，這也是德保拉第3度在聯盟編號1號的開幕戰中扛先發。

德保拉從2020年效力兄弟後，一直是球隊倚賴的洋投戰力，過去5個球季單季都有雙位數勝投，今年在一軍官辦熱身賽有2場出賽紀錄，共投9局失掉3分（2分責失分），吞下1敗。

德保拉生涯與獅隊對戰數據不差，總計39場先發、1場後援，有3次完投，包括1場完封，對戰防禦率2.57。獅隊野手陳傑憲、邱智呈與德保拉對戰有心得，陳傑憲生涯對戰打擊率3成25，邱智呈對戰打擊率高打3成75。

獅隊派出洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）先發，布雷克生涯與兄弟對戰27場先發、1場後援，有1場完投，對戰防禦率2.94。兄弟陣中野手詹子賢、曾頌恩與布雷克對戰數據不錯，詹子賢從布雷克手中敲出過2轟，對戰打擊率3成22，曾頌恩對戰打擊率也有3成53。

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布雷克在今年官辦熱身賽有一場出賽紀錄，23日對台鋼雄鷹投4局被敲6支安打，失掉3分責失分、承擔敗投。

開幕週台北大巨蛋是中信兄弟主場，29日兄弟迎戰獅隊，30日迎戰富邦悍將隊，截至目前為止，29日開幕戰預售3.7萬張票，將改寫去年開幕戰2萬8618名觀眾入場，刷新中職開幕戰最多觀眾紀錄，兩戰預售合計破5萬張票。（編輯：陳政偉）1140328

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