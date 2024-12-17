台鋼雄鷹與洋砲魔鷹完成續約 合約總值57.5萬美元

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職台鋼雄鷹隊今天發布新聞稿表示，迎接隊史第2個一軍賽季，雄鷹與日籍投手小野寺賢人、吉田一將續約，也確定與洋砲魔鷹完成續約，2025年合約總值57.5萬美元（約新台幣1868萬元）。

雄鷹隊今天發布新聞稿表示，為迎接隊史第2年中職一軍賽季，雄鷹與日籍投手小野寺賢人、吉田一將續約，與相當活躍的吉祥物TAKAO也搶在年底完成續約。

繼投手戰力、高人氣吉祥物之後，雄鷹今天再宣布與2024球季貢獻30支全壘打、99分打點，拿下「雙冠王」的洋砲魔鷹（Steven Moya）談妥合約，2025年球季合約總值57萬5000美元（約新台幣1868萬元），盼魔鷹繼續披上雄鷹戰袍，為中華職棒精彩賽事增添更多火花。

身為雄鷹隊史首名洋砲，魔鷹在雄鷹一軍元年繳出火爆打擊成績，115場出賽432打數127安打，打擊率2成94，敲出30支全壘打、貢獻99打點勇奪全壘打王、打點王，是中職史上第4名單季締造30轟以上外籍打者，並獲選年度最佳指定打擊、入圍年度最有價值球員，為雄鷹新軍打線挹注凶猛火力。

魔鷹短短1年中職賽季累積高人氣，場上以全壘打魅力吸引關注，場邊唱歌、熱舞，還有場外直播等都受到球迷喜愛。

如今確定續約，魔鷹感謝球迷支持，也對新球季充滿期待，他透過雄鷹隊新聞稿表示，「各位台鋼雄鷹的球迷，我回來了，很感激有這個機會可以再跟大家一起度過全新賽季，我會努力備戰新球季，並且盡我所能幫助球隊贏得總冠軍，請繼續為我們加油。」（編輯：張雅淨）1131217