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陳傑憲與統一獅簽10年合約 總值2億元破紀錄

2025/3/21 12:57（3/22 08:40 更新）
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中職統一獅隊21日公布與明星球員陳傑憲達成合約共識，簽下10年合約，合約總值新台幣2億元，將成為中職合約總值最高的球員，其中平均月薪140萬，激勵獎金3200萬。圖為陳傑憲2月2日統一獅春訓開訓典禮宣布續任隊長。中央社記者張新偉攝 114年3月21日
中職統一獅隊21日公布與明星球員陳傑憲達成合約共識，簽下10年合約，合約總值新台幣2億元，將成為中職合約總值最高的球員，其中平均月薪140萬，激勵獎金3200萬。圖為陳傑憲2月2日統一獅春訓開訓典禮宣布續任隊長。中央社記者張新偉攝 114年3月21日
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（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職統一獅隊今天公布，今天與球員陳傑憲達成合約共識，簽下10年合約，合約總值新台幣2億元，將成為中職合約總值最高的球員，其中平均月薪140萬元，激勵獎金3200萬元。

獅隊球團表示，陳傑憲在去年底結束與獅隊3年複數年約，去年底透過經紀人與球隊積極洽談新合約，過程中彼此對陳傑憲的未來規劃進行各項討論，集團及球團肯定陳傑憲好表現及價值，展現最大誠意，提供高薪資合約。

今天雙方達成合約共識，獅隊球團指出，與陳傑憲簽下10年合約，合約總值2億元，將成為中職合約總值最高的球員，其中平均月薪140萬元，激勵獎金3200萬元。

統一獅總經理蘇泰安表示：「傑憲是一個全方位選手，無論在成績、人氣都是指標性人物，更是許多後輩選手學習的對象。」

蘇泰安指出，經過這幾個月與經紀人洽談，並數次與陳傑憲本人了解其想法，雙方彼此分享未來規劃及展望，「今日能夠達成共識，對於選手及公司都是全新的里程碑，相信這份合約，絕對符合傑憲身價，而這些都是他平日各項堅持與自我要求，才能創造職業價值，也是選手們最佳典範」。

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陳傑憲去年在統一獅隊出賽112場，敲出134支安打，打擊率3成34，獲得中華職棒外野金手套獎項及最佳十人外野手獎項。

陳傑憲去年11月代表台灣隊擔任「台灣隊長」，在世界12強棒球賽出賽7場，擊出15支安打，包括二壘安打1支、全壘打2支，打擊率6成25，獲最有價值球員獎、最佳防守球員獎、打擊王及全明星世界隊外野手等4大獎項；今年2月再度帶領世界棒球經典賽資格賽台灣隊，取得正賽資格。（編輯：管中維）1140321

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