前經紀公司帳務糾紛 陳傑憲發聲明：談約正常沒耽擱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職統一7-ELEVEn獅隊野手陳傑憲的前經紀公司躍樂3日發律師聲明，指前負責人及股東有帳務糾紛；陳傑憲隨後發聲明表示與躍樂合約已經到期，談約正常順利進行、沒有任何耽擱。

躍樂運動行銷3日發出律師聲明表示，接手公司後發現前詹姓負責人和其丈夫蔡姓股東經營公司時期，有多筆不明金流。另外也提及，在詹姓負責人任職期間，有數筆帳目均無法核對，給付球員之相關費用與合約內容不符，認為詹姓負責人於任職期間恐已違反忠實義務，更有挪移、侵占公司資產之嫌，已委請律師協助後續法律程序。

中華職棒球員工會也發布聲明啟動調查與協助，確保工會會員的權益不受影響，「將持續監督並釐清相關狀況，並與聯盟、各球團及相關單位保持溝通，維持市場環境穩定，以確保整體經紀市場能在符合業界需求的前提下，依循規範正常運作。」

透過 Google News 追蹤中央社

陳傑憲新合約受到矚目，先前獅隊透露已開出合約總值超過新台幣1.6億元的合約，就等陳傑憲回覆，外界關心陳傑憲談約是否會受經紀公司影響，獅隊領隊蘇泰安回覆，陳傑憲有表達繼續委由原本的蔡姓經紀人洽談合約。

陳傑憲也在個人社群發出聲明，澄清與躍樂的經紀約在去年12月31日到期，目前不隸屬於躍樂，並提及與經紀人Lio以及團隊多年來一直都是相當順利，也相當信任，「未來也再麻煩他們多多照顧」，另外也表示，「合約一直都正常順利的進行中，並無任何耽擱！有任何進展會向大家報告！」（編輯：楊昭彥）1140303