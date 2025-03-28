味全龍公布談薪結果 徐若熙月薪加至40萬元

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職味全龍隊今天公布談薪結果，投手徐若熙去年球季投出目前為止生涯單季最多局數，今年調薪至月薪新台幣40萬元。

中職新賽季將於明天開打，龍隊今天公布談薪結果，除了先前公布的陳子豪、朱育賢合約外，「龍之子」徐若熙去年傷癒復出後的完整賽季，投出生涯新高的94.2局，戰績7勝4敗，防禦率2.47，有113次三振，亮眼成績展現出十足壓制力，今年月薪由28萬元調升至40萬元，期待今年持續帶著本土王牌的氣勢，帶領味全龍再創高峰。

李凱威去年奪下最佳9人獎與金手套獎二壘手獎，並入選世界12強棒球賽台灣隊，成為隊中攻守俱佳的中流砥柱，今年複數年合約月薪由37萬元調升至46萬元。

近年來鞏固龍隊後援防線的投手陳冠偉，去年季賽表現出色，屢次於關鍵時刻救援成功，年底也入選世界12強台灣隊，今年複數年合約月薪由35萬元調升至42萬元。

同樣為世界12強棒球賽國手的張政禹，月薪也由17萬元調升至20.5萬元；在世界棒球經典賽資格賽中有突出表現的捕手蔣少宏，執行複數年合約後，月薪也由22萬元調升至26萬元，雙雙獲得球團高度肯定。

投手曹祐齊月薪由8.5萬元調升至10.5萬元，吳俊杰月薪由10.5萬元調升至11.5萬元。

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野手拿莫．伊漾及投手王定穎去年表現略有起伏，球團在充分溝通與共識下進行適度調整，月薪分別調整為14萬元與15萬元。

球團也正式公告，自主培訓選手李承風因隊內表現優異，獲得肯定並轉為正式球員，背號調整為96號。（編輯：管中維）1140328