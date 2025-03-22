陳偉殷拋中職旅外選秀議題 蔡其昌盼擬尊重和公平兼顧辦法

（中央社記者楊啟芳台北22日電）陳偉殷在引退記者會上拋出回中職是否要選秀的議題，中職會長蔡其昌今天表示，選秀制度用意是維持各球團的公平，未來傾向以年紀作為是否選秀標準，同時要顧及資深球員想法。

台灣旅外投手陳偉殷昨天在引退記者會上表示，其實去年有考慮是否要回台灣打中職，不過他提到，唯一沒辦法接受的是回來還要選秀，並笑說：「都39歲了還要選秀？18歲的球員都小我21歲了。」陳偉殷也提出建議，若日職一軍年資滿5年、美職大聯盟年資滿3年，回台就可以不用參加選秀。

對此中職會長蔡其昌今天表示，中職各球團目前的共識主要是以資深與否、年紀為標準，而不是旅外幾年的問題，「各球隊要共好、聯盟才會好，如果有球隊一直落後、停滯不前，整體聯盟成績就不會好，長期對聯盟發展也不一定是好事。」

蔡其昌指出，如果有一定年紀的旅外選手，國人希望他回來展現他的經驗，而且或許對戰績影響已不再那麼巨大，「在這樣前提下，用這樣的角度去談旅外球員合約，或是不用再選秀，我想這是6球團的共識。」

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蔡其昌提到，中職選秀制度就是希望維持公平，「不管球隊是很有錢、還是財力不太夠，都能在選秀制度下維持一定競爭力。」蔡其昌也提到，「每個國家都有他的方式，中職有中職的方法，所以沒有什麼好或不好，我們目的是不要讓大家覺得有錢，陣容就可以很豪華，這不是中職的文化。」

同時蔡其昌也強調，有理解昨天陳偉殷的用意，「確實已經在旅外有成就，回來還要跟高中球員一起競爭覺得怪怪的，對資深球員不太尊重，但我們也要同時顧及到中職36年來的選秀文化、背後代表的精神，未來擬定新的辦法也會朝著平衡兩者的角度。」（編輯：孫承武）1140322