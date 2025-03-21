陳偉殷談肩膀傷勢是引退關鍵 嘆「沒辦法繼續下去了」[影]

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）台灣旅外投手陳偉殷今天舉行引退記者會，談到退休的心路歷程，他提到肩膀傷勢是關鍵，「沒辦法繼續下去了，這個超出我能控制的範圍了。」

39歲的陳偉殷於2月26日宣布退休，結束長達21年的職業生涯。前東家日職中日龍隊特地於16日在名古屋巨蛋舉辦引退儀式，邀請陳偉殷擔任開球嘉賓，戴上2009年摘下央聯防禦率王的手套進行「最後一投」。

陳偉殷今天回到台灣進行引退記者會，談到2021年在日職阪神虎隊期間遭遇肩膀傷勢，他表示，在日本時醫生問他要不要開刀，「當時想說肩膀開下去等於職業生涯就要告一段落了，所以不傾向開刀。」

2021年底結束後陳偉殷到美國做復健，那時美國醫生也問他要不要開刀，也讓他思考，或許當時有先開刀，職業生涯還會再撐久一點，「因為沒有開，接下來、隔年都是硬撐下去投，嚴重到睡覺沒辦法好好睡，洗頭時手舉不起來，已經影響到自己生活了。」

陳偉殷指出，2022年被阪神虎隊被釋出後他就決定開刀，「當時醫生說已經更嚴重了，整個肩膀要繞一圈去做手術，包括二頭肌、關節囊、旋轉肌等都有問題，幾乎都撕裂。」當時醫生評估回到球場機率僅60%，陳偉殷說：「而且當下年紀也37歲了，想說真的有辦法再回到球場嗎？」

陳偉殷21日下午在台北出席「再見了，我的投手丘」引退記者會，現場回顧他的職棒生涯，並分享一路走來的心路歷程。中央社記者謝佳璋攝 114年3月21日

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雖然去年到美國獨立聯盟、重新在投手丘上復出，但陳偉殷坦言，自己頭腦裡已經有警訊，「沒辦法繼續下去了，已經超出我能夠控制的範圍了，每次比賽對我都是煎熬的日子，受傷前停了2年時間，又要回到球場上找回原本狀態，怎麼跟其他球員競爭？到底是不是要繼續？」

陳偉殷直言，做出退休這個決定時自己很難過，「真的很希望可以讓小孩看到我在球場上拚鬥的樣子，但很可惜我沒辦法做到。」他並指出，職業生涯裡經歷過高低起伏，「但已經沒辦法再回去了，身體就是沒辦法再做更多，油總是會有消耗完的時候，必須要跟這個舞台說再見。」（編輯：龍柏安）1140321