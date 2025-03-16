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陳偉殷回到生涯起點中日龍隊引退 哽咽向球迷道別
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陳偉殷回到生涯起點中日龍隊引退 哽咽向球迷道別

2025/3/16 15:52（3/16 16:30 更新）
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擁有美職、日職經歷的台灣投手陳偉殷16日在日本名古屋巨蛋，回到職業生涯起點中日龍隊主場進行引退儀式。（圖取自instagram.com/chunichidragonsofficial）
擁有美職、日職經歷的台灣投手陳偉殷16日在日本名古屋巨蛋，回到職業生涯起點中日龍隊主場進行引退儀式。（圖取自instagram.com/chunichidragonsofficial）
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（中央社記者楊啟芳台北16日電）擁有美職、日職經歷的台灣投手陳偉殷今天在日本名古屋巨蛋，回到職業生涯起點中日龍隊主場進行引退儀式，他哽咽地表示，「因為這個地方，我才有今天的自己」。

39歲的陳偉殷擁有日本職棒、美國職棒大聯盟豐富資歷，近年受到傷勢困擾，他在2月26日透過社群媒體發文宣布退休。陳偉殷在2004年於日職中日龍隊開啟職棒生涯，今天在名古屋巨蛋進行引退儀式，回到職業生涯的起點，畫下職業生涯的終點。

根據日本媒體「中日體育」報導，開球儀式前現場播放了陳偉殷在中日龍隊生涯的影片，在球迷熱烈掌聲中，陳偉殷穿著以前在中日龍隊的21號背號，走上投手丘，並投出球速95公里的好球。

陳偉殷穿著以前在中日龍隊的21號背號，走上投手丘，並投出球速95公里的好球。（圖取自instagram.com/chunichidragonsofficial）
陳偉殷穿著以前在中日龍隊的21號背號，走上投手丘，並投出球速95公里的好球。（圖取自instagram.com/chunichidragonsofficial）

在開球後，陳偉殷用流利日文向現場觀眾致詞，「21年前、當我18歲時，在中日龍隊獲得了機會，我就從這裡開始了我的職業棒球生涯」。陳偉殷指出，「正是因為這個地方，我才有今天的自己，真的很感謝，在這裡作為中日龍隊的一員，再次站上我最喜愛的投手丘，非常高興」。

陳偉殷也感謝現場球迷，「這個地方是我夢想的完美終章，非常感謝一直以來支持我的球迷們」。

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談到開球當下情形，陳偉殷接受日媒訪問時表示，「當時並不緊張，但回想起來，現役時會先進行與捕手的投球練習後，再站上投手丘投球，但這最後一球要投出來時，會覺得有點不知道該怎麼辦，結果出乎意料投進了好球帶」。

此外，為了向台灣球迷道別，陳偉殷將在21日回到台灣舉行引退記者會，總結這些年的棒球旅程，也分享未來規劃。（編輯：張雅淨）1140316

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中日龍吉祥物多亞拉（左）將球遞給陳偉殷。（圖取自instagram.com/chunichidragonsofficial）
中日龍吉祥物多亞拉（左）將球遞給陳偉殷。（圖取自instagram.com/chunichidragonsofficial）
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