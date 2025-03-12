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陳偉殷告別投手丘 21日台灣引退記者會分享規劃

2025/3/12 14:23
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（中央社記者楊啟芳台北12日電）39歲台灣棒球好手陳偉殷日前透過社群媒體宣布退役，他將在16日日本名古屋巨蛋參與完日職中日龍隊的引退儀式後，21日回到台灣舉行引退記者會，分享未來規劃。

39歲的陳偉殷擁有日本職棒、美國職棒大聯盟豐富資歷，近年受到傷勢困擾，他在2月26日透過社群媒體發文宣布退休。他表示，身為職業球員，傷痛與疲憊從來不是最難熬的部分，真正的挑戰是誠實面對那個不再是巔峰的自己，身體已經到了極限，「我想是時候退休了。」

為了向一路支持他的球迷正式告別，陳偉殷將於16日參與名古屋巨蛋舉辦的中日龍隊引退儀式後，回到台灣與大家見面，21日將舉行引退記者會，總結19年來的棒球旅程，也分享未來規劃、與球迷道別。

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談及退休決定，陳偉殷坦言：「對我來說，傷病與復健都不是最艱難的部分，真正困難的是放下對比賽的執著，讓自己坦然接受這個時刻。」

陳偉殷在美、日職通算累積96勝，大聯盟8年期間總計出賽219場，投出846次三振，累積59勝，生涯勝場在台灣投手中僅次於王建民68勝。（編輯：龍柏安）1140312

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