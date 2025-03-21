陳偉殷選擇不回中職 笑言「39歲了還要選秀？」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北21日電）台灣旅外名投陳偉殷今天回台灣進行引退記者會，談到後期不回中職的原因，他直言「都39歲了還要選秀，應該要給資深球員更多彈性」，也建議中職未來可以參考美職、日職制度。

陳偉殷在2022年季中遭日職阪神虎隊釋出之後，選擇動手術解決肩膀傷勢，並在去年球季到美國獨立聯盟發展，而非選擇回到中華職棒。陳偉殷今天坦言，「其實當時有考慮過回台灣，但唯一沒辦法接受的就是回來還要經歷選秀。」

雖然之前中職有「旅外傑出球員條款」，不過陳偉殷提到，這項條款並沒有真正在規章裡，「會讓自己懷疑說回來到底會是什麼情況，我的職業生涯已經那麼長了，不可能再參加選秀，這樣我什麼時候才能拿到自由球員資格？」

陳偉殷也笑說：「都39歲了還要選秀，我覺得真的有點......難，我在日本、美國待在一軍、大聯盟的時間，加起來也超過12、13年，我還要再回去參加選秀？而且18歲的比起來都小我21歲了，應該給資深球員更多彈性，這樣子的話球員才會選擇回台灣。」

在中職相關制度還不是很完善的情況下，陳偉殷說：「如果還想回到自己熟悉的地方是不是會受限，所以去年還是決定待在獨立聯盟，等待更好機會。」

不過日前中職召開領隊會議時，中職會長蔡其昌曾提到，聯盟將研擬新版本的「資深旅外球員加盟辦法」，不會針對特定人選，只會用年資、年紀等客觀條件，符合者不用選秀就可加盟。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於相關條件有什麼建議，陳偉殷提到，日職成績至少要一軍5年，美國則是以大聯盟3年計算，「在美職（大聯盟）可以待滿3年就是非常不容易的事情，所以美國滿3年就可以有跟球團談薪資的權利，3年對球員來說是肯定。」

陳偉殷認為，接下來最有可能直接影響到的是目前效力日職樂天金鷲隊的宋家豪，「這些東西我不能明確說一定要怎麼做，但至少可以參考日職、美職，可能會有更多不一樣的想法，看老闆們願不願意接受這些制度。」（編輯：林恕暉）1140321