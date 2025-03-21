陳偉殷談退役下一步 先開闊眼界未來不排斥當教練[影]

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）台灣旅外名投陳偉殷今天回台灣進行引退記者會，談到未來規劃，他坦言自己離不開棒球，希望先到國外各球隊走走，讓自己眼界更廣，未來不排斥當教練，但還須磨練指導相關經驗。

陳偉殷今年正式告別投手丘，結束超過20年的職業生涯。談到退役後下一步，陳偉殷今天表示，希望還是可以做和棒球相關的事情，「說真的，自己沒辦法離開棒球這2個字，會先到美國、日本到處走走看看，或許可以有更多想法、更多訓練方式，可以回饋給晚輩」。

被問到未來是否有機會擔任教練，陳偉殷說：「我不排斥，自己都是滿open（開放）的，都是可以討論。」不過，陳偉殷提到，目前擔任教練有難度，因為自己還沒有指導的經歷，「所以想去國外看看，可能是以前自己待過的球隊，讓自己眼界更廣一點」。

陳偉殷強調，擔任教練不是有職棒球員經歷就可以做好，「指導還是有不一樣的東西，我希望在更好的狀態裡幫助這些球員」。因此，他未來有可能先從短期客座教練開始，「希望可以設定更長遠的方式，來幫助這些球員。」

陳偉殷坦言，在他闖美的時代，前面有王建民、陳金鋒等前輩開出一條路，「因為有這些賢拜們走過了，給我更好的參考」。不過，陳偉殷指出，在他之後台灣旅外球員都沒辦法站穩大聯盟，「其實滿難過的，後面一直沒有人出來」。

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陳偉殷認為，台灣球員其實資質非常好，只是在於心態有沒有辦法支撐，「對我來講，上場投球最簡單的就是跟打者對決，只是現在球員到底在想什麼，可能需要多一點溝通，才能給他們多一點建議」。

至於在退役之後，除了棒球，最想做的事情，陳偉殷表示，希望可以陪太太到處旅遊，「這20年真的很少帶老婆出去走走，說不定有機會帶老婆到大聯盟30個球場也說不定，希望能滿足老婆以前的願望」。（編輯：管中維）1140321