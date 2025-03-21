陳偉殷轉戰美職一度不適應 回憶生涯最巔峰2年

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）擁有豐富日職、美職經歷的陳偉殷今天舉行引退記者會，回顧20年職業生涯，他表示，剛到美國因為牛棚量減少一度不適應，但經過投手教練建議，2014、2015年是最巔峰的2年。

陳偉殷在2004年至2011年間效力日職中日龍隊，2012年闖美效力巴爾的摩金鶯隊，並在2015年球季結束後投入自由市場，從2016年開始效力邁阿密馬林魚隊，並於2020年效力西雅圖水手隊。陳偉殷遭水手隊釋出之後，重返日職分別效力千葉羅德海洋隊、阪神虎隊，並在去年挑戰美國獨立聯盟。

陳偉殷擁有約20年豐富職業經驗，他今天表示，「職業生涯很不容易，在日本時有一些長輩跟我講過，你的職業生涯長一點可能就是20年，所以對我來講再怎麼辛苦就是20年。」

談到日職、美職的不同，陳偉殷指出，日本講求細膩，訓練量愈多越好，春訓牛棚1天最多可以投到220、230顆左右。

因此轉戰美職之後，陳偉殷一度不適應，雖然到美國初期還是照著自己節奏，但到了2014年金鶯隊投手教練給予建議，「他說他帶過野茂英雄、朴贊浩，帶過這麼多亞洲選手，他覺得亞洲投手習慣都是熱身、牛棚投很多，但他希望我傳接球、牛棚都可以在30分鐘內結束。」

陳偉殷回憶，當時到下一次先發前，在牛棚練投到29顆時，投手教練和牛棚捕手使眼色，捕手就直接把球收起來，他笑說：「我說我還沒結束耶。」不過陳偉殷提到，從那之後，大約在2014年、2015年是他職業生涯最巔峰的2年，「我覺得非常有幫助。」

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至於在美職印象最深刻的比賽，陳偉殷提到，是在大聯盟第1場先發，他指出，早期在日本即使緊張也會在自己可以控制的範圍內，但大聯盟初登板對上洋基隊，對方第1棒上來就是明星球員吉特（Derek Jeter）。

陳偉殷說：「當時突然迷失方向，不知道應該要做什麼，腦袋一片空白，連續3顆完全投不進去，完全沒辦法控制，之後想說不管怎樣先往紅中投看看，結果下一顆就被打全壘打了，這是我所有生涯裡面第一次遇到這樣的狀況。」（編輯：林恕暉）1140321