江坤宇收到10年約嚇到也珍惜 相信未來有人能超越

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（中央社記者謝靜雯屏東3日電）中職中信兄弟24歲游擊手江坤宇簽下10年總值破新台幣1.4億元長約，他透露一開始就是想簽複數年約，收到合約嚇一跳也很珍惜，有更大的責任，並相信台灣職棒越來越好，未來能有更多人超越。

江坤宇今年與兄弟簽下10年合約，創中職史上最年輕平均月薪超過百萬元紀錄。今天兄弟在屏東中國信託公益園區棒球場舉行開訓典禮，江坤宇分享，一開始談約就是跟經紀公司說，希望朝複數年約談。

江坤宇表示，收到合約有嚇一跳，也有想過之後可能會有自由球員年資等問題，但跟家人討論過後想珍惜這份合約，先不去想自由球員等問題，「為了這份合約好好打拚、繼續努力。」

簽下寫紀錄合約表現難免被放大檢視，但江坤宇表示，每年都會給自己壓力，合約反而不會有太多影響，希望每年都比去年更好，把該做的做好、該有的態度拿出來，在場上表現最好的一面給球迷看，不會有太大問題。

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江坤宇提到，簽下長約有更大的責任，這份合約條件已經算目前最好的，很開心球團的肯定，也相信台灣職棒環境越來越好，未來一定有更多人可以超越，對台灣棒球、現在打球的小朋友，還有關心台灣棒球的球迷們來說都是好事。

高中同學古林睿煬透過行使旅外自由球員權利加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，江坤宇說，彼此都有說恭喜，同學一起努力上來、一起進步，這份友誼很珍貴。（編輯：張雅淨）1140203