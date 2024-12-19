詹子賢決定續留兄弟 台鋼雄鷹表達尊重並祝福
2024/12/19 17:38（12/19 18:11 更新）
（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職中信兄弟詹子賢在今年球季結束後行使自由球員權利，不過最後詹子賢最終決定留在母隊兄弟，曾開出合約爭取詹子賢的台鋼雄鷹球團表示，相信並祝福未來職業生涯發展順利。
中信兄弟球星詹子賢在今年球季後行使自由球員權利，一度傳出詹子賢有相當高的機率轉隊台鋼雄鷹。不過經過多日思考之後，詹子賢最終決定留在原球隊中信兄弟。中信兄弟球團回應，有信心在經過長時間討論，以及雙方建立的留隊共識下，能與詹子賢共同尋求最佳的結果。
對此台鋼雄鷹球團今天回應，基於隊形考量，將右打的外野手視為本賽季後補強重點，自11月4日聯盟公告詹子賢行使自由球員權利後，就展現誠意爭取加盟。
不過台鋼雄鷹球團指出，今天收到來自詹子賢決定續留原母隊之回覆，「球團除表達尊重，並維持交涉之初起給予詹子賢選手之高評價，相信並祝福其未來職業生涯發展順利。」
詹子賢曾在2019年單季敲出26轟，近年來出賽空間稍微受到壓縮，今年球季出賽94場，251打數敲出64支安打，包括1發全壘打，貢獻28分打點，打擊率2成55。（編輯：陳政偉）1131219
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詹子賢有望續留中信兄弟 球團：有信心最佳結果