中職公布60人保留名簿 統一獅林益全、台鋼王溢正未入列

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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中華職棒今天公布60人契約保留名簿，不在名單內的球員中不乏各球隊主力、或是資深選手，包括統一獅林益全、唐肇廷，中信兄弟廖乙忠、彭識穎，還有台鋼雄鷹賴鴻誠等人。

統一獅隊今年的契約保留名簿為60人滿編，除了潘威倫、高國慶已經引退，以及陳韻文宣告成為自由球員、古林睿煬成功旅外，被戰力外的有投手宋文華、內野手林益全、施冠宇，外野手唐肇廷也在60人戰力外名單。

中信兄弟也是60人滿編，不過非契約保留球員名簿中有多達15人，除了宣告自由球員的陳子豪、詹子賢，已引退的周思齊，戰力外球員有投手廖乙忠、陳志杰、江忠城、彭識穎、李吳永勤、阮裕智、林丞軒、劉志宏；以及捕手陳家駒、黃鈞聲、內野手潘志芳、外野手周委宏。

樂天桃猿球團則是有59人在名單內，並有8人在非契約保留球員名簿，除了宣告自由球員的朱育賢之外，還有陳鴻文、葉家淇、邱緯綸、張梓軒、許禹壕、楊家勝、藍震威。

新軍台鋼雄鷹放了58人在保留名單內，之前球團在10月中就公布，不與翁瑋均、蕭柏頤、陳翊瑄、張竣凱、鄧佳安、邱邦、馬許晧以及曾宸佐等8人續約，另外今天戰力外名單還新增了老將王溢正、賴鴻誠。

富邦悍將的保留名單為滿編60人，未在保留名單之中的有13人，分別為投手范柏絜、陳韋霖、楊強森、爾曼羅索普、江國謙、陳冠勳；捕手蘇煒智、楊皓然；內野手蔣智賢、黃兆維、賴柏均；外野手戴云真、張宥鈞。其中投手陳冠勳及捕手蘇煒智因個人生涯規劃考量，提出申請任意引退。

味全龍隊名單則是有57人，未在保留名單中的球員有14人，包括投手森榮鴻、劉昱言、莊玉彬、藍翊誠、許元泰、吳秉恩、劉家愷、捕手魏全、內野手吳睿勝、石翔宇、林子宸、外野手邱辰、陳品捷，另外投手廖任磊自請於保留名單外。（編輯：陳政偉）1131129

統一獅林益全。（中央社檔案照片）