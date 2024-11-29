王溢正在台鋼雄鷹球員身分結束 轉教練待討論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職今天公布60人契約保留名簿，台鋼雄鷹隊除了之前已經公布的不續約名單，還多了老將王溢正、賴鴻誠，領隊劉東洋表示，王溢正的選手生涯告一段落，後續再討論是否轉教練。

在今天公布的60人契約保留名簿中，新軍台鋼雄鷹放了58人在保留名單內，至於非契約保留名簿，之前球團在10月中就公布，不與翁瑋均、蕭柏頤、陳翊瑄、張竣凱、鄧佳安、邱邦、馬許晧以及曾宸佐等8人續約，另外今天戰力外名單還新增了老將王溢正、賴鴻誠。

對此雄鷹領隊劉東洋回應，「就是戰力考量，在討論這份60人名單時，就有與他們溝通、討論過，最後才決定。」至於與2名球員的後續溝通，劉東洋指出，「看後面狀況演變、不排除（任何可能）。」

而39歲王溢正之前在受訪時曾表達，受到肩膀傷勢影響，加上年紀漸長上場機會變少，對於不久後的未來要卸下球衣看得很開。劉東洋也直言，王溢正在台鋼雄鷹的選手身分確定到今天結束，至於未來是否轉教練，劉東洋說：「後面會再討論。」

王溢正本季在一軍僅出賽3場、投2.2局，賴鴻誠則是在一軍出賽40場、投35.1局，有13次中繼成功、5次救援失敗，防禦率4.84。

被問到後續是否會在自由市場上網羅詹子賢等戰力，劉東洋則說：「我們需要補強戰力，所以等於市場上選手都會納入考量。」（編輯：陳政偉）1131129