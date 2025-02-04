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賴鴻誠回鍋悍將直呼氛圍不同 強調年紀不是一切

2025/2/4 13:52（2/4 14:06 更新）
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中華職棒富邦悍將36歲左投賴鴻誠（圖）新球季睽違4年重回老東家，他4日參加開訓儀式受訪表示，現在悍將的氛圍已經與以前不同，希望可以為球隊出一份心力，拋下藍色彩帶。中央社記者張新偉攝 114年2月4日
中華職棒富邦悍將36歲左投賴鴻誠（圖）新球季睽違4年重回老東家，他4日參加開訓儀式受訪表示，現在悍將的氛圍已經與以前不同，希望可以為球隊出一份心力，拋下藍色彩帶。中央社記者張新偉攝 114年2月4日
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（中央社記者楊啟芳嘉義4日電）中職富邦悍將36歲投手賴鴻誠今年球季睽違4年重新回鍋老東家，他表示，現在悍將的氛圍已與以前不同，希望可以為球隊出一份力，也強調棒球不是用年紀論輸贏、薪資高低。

左投賴鴻誠本來從義大犀牛轉賣後，從2017年開始就一直效力富邦悍將隊，直到2021年球季透過行使自由球員權利轉戰樂天桃猿隊，去年球季再轉戰台鋼雄鷹隊，不過去年底沒有被放在雄鷹隊的60人名單內，如今再重回老東家富邦悍將。

談到重回悍將，賴鴻誠今天表示，「本來回原本的球隊就比較困難，所以沒有過多思考就一口答應，我也有年紀了，人家願意接納你。」賴鴻誠指出，富邦育樂總經理陳昭如對他說的一番話讓他很感動，「她說富邦就是缺一座總冠軍，我是一開始富邦的成員，希望我可以回來幫助球隊。」

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事隔4年再回到富邦悍將，賴鴻誠直呼整個氛圍都不同了，「感覺到大家要往前衝的力量，不敢說我可以撐起球隊、成為主力，但希望可以為球隊出一份力，讓這個氛圍維持下去。」賴鴻誠提到，雖然球迷都戲稱「季後宇宙邦」，但希望大家可以期待這股力量延續到最後、丟下藍色彩帶。

至於今年球季目標，賴鴻誠指出，球隊給的期望是40場、35局，但個人設下的目標是突破50場出賽，「我覺得棒球不是用年紀在論輸贏，也不是用年紀來論薪資高低」，希望自己拿出該有的價值，讓大家知道不是什麼年紀就該遭遇到什麼樣的待遇。（編輯：張雅淨）1140204

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