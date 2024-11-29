陳志杰等15人未在保留名單 兄弟：一定會有簽回選手

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中信兄弟今天提交60人契約球員保留名單，兄弟隊共15人沒在名單中，包括2021年第2輪指名21歲投手陳志杰，兄弟球團回應，一定會有簽回的選手，最終釋出和簽回名單會再討論。

中職各隊今天提交60人契約球員保留名單，兄弟隊未列入保留名單球員共15人，包括今年季後提出行使自由球員權利（FA）的外野手陳子豪、詹子賢，另外還有今年球季後引退的外野手周思齊。

除上述3人外，保留名單外球員投手8人為廖乙忠、陳志杰、江忠城、彭識穎、李吳永勤、阮裕智、林丞軒、劉志宏；其中阮裕智在2022年選秀第4輪被選進，目前還沒有一軍出賽紀錄，陳志杰則是2021年第2輪選進好手，也還沒有一軍出賽紀錄。

未列入名單內的還有捕手陳家駒、黃鈞聲，內野手潘志芳，以及外野手周委宏。

兄弟球團回覆，60人名單外一定會有簽回的選手，至於最終釋出跟簽回的名單還會再討論。（編輯：陳政偉）1131129