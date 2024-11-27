中職2025年賽程公布 3/29開幕戰兄弟戰獅場地未定

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中華職棒今天公布2025年例行賽賽程，開幕戰3月29日由今年冠軍戰組合中信兄弟迎戰統一7-ELEVEn獅隊，兄弟開幕第2戰對手為富邦悍將，場地目前都未定。

世界12強棒球賽落幕，球員歸建母隊接著也要備戰明年賽季，中職今天公布2025年例行賽賽程，開幕戰3月29日兄弟隊迎戰獅隊，預期開幕戰安排在台北大巨蛋機會高；30日比賽3地開打，兄弟與富邦悍將交手，獅隊與台鋼雄鷹隊交手，樂天桃猿隊迎戰味全龍隊。

上半季賽程表定6月22日結束，下半季7月4日開打，7月19、20日為明星賽週，下半賽季表定9月28日結束，季後挑戰賽預計10月11日開打，總冠軍賽10月18日開打。

台北大巨蛋加入中職比賽場地也刺激票房，今年12強賽台灣奪下冠軍也盼再帶動棒球熱潮，根據先前公布資訊，明年球季台北大巨蛋例行賽場次將有35場；中職公告，比賽地點尚未確認，預計明年正式公告完整賽程表。（編輯：陳政偉）1131127