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陳柏清先發6局好投 保送5次不滿意表現

2025/4/3 16:43（4/3 16:56 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹隊投手陳柏清（圖）2日先發對味全龍隊，主投6局僅失1分，不過陳柏清3日表示不滿意自己表現，因為太多保送，沒有達到自己預想的。（台鋼雄鷹提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年4月3日
中華職棒台鋼雄鷹隊投手陳柏清（圖）2日先發對味全龍隊，主投6局僅失1分，不過陳柏清3日表示不滿意自己表現，因為太多保送，沒有達到自己預想的。（台鋼雄鷹提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年4月3日
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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職台鋼雄鷹隊投手陳柏清昨天先發6局僅失1分，他今天表示，昨天投出5次保送不滿意自己表現，在遇到危機時怎麼面對打者是要學習的課題，希望盡快進入比賽張力。

台鋼雄鷹昨天與味全龍交手的賽事，陳柏清用91球投6局，僅被擊出3支安打，出現5次四壞球保送，送出1次三振，失掉1分演出優質先發，不過雄鷹打線遭到完封，最終以0比1落敗，陳柏清吞下敗投。

陳柏清今天表示，不滿意自己昨天的表現，因為太多保送，沒達到自己預想的，「可能人家狀況也還沒有調整到位，比較幸運一點。」陳柏清也指出，球速、還有在面對危機時怎麼面對打者，都是他要學習的課題。

雖然昨天投出5次保送，不過陳柏清指出，教練橫田久則鼓勵自己，「他說不要去怕保送，把該做的事情做好，球也是要丟出去，不要還沒丟就想說會保送。」

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陳柏清提到，因為賽季已經開始，希望自己趕快進入比賽張力，「可能第1場還沒到很好，希望未來比賽盡可能做到最好，表現給球迷看。」不過陳柏清指出，比起去年，今年自己開季不會這麼亢奮，心情比較平穩。

去年11月陳柏清參加世界12強棒球賽，也讓他的關注度提升，他說：「也是要維持平常心，不能起伏太大，1場、1場穩穩地做好。」陳柏清也提到，去年12強讓他的經驗值提升很多。（編輯：張雅淨）1140403

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