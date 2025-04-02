張奕中職生涯初先發 表示能自己奪勝很開心

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（中央社記者楊啟芳新北2日電）富邦悍將張奕今天中職生涯初先發就奪勝投，投5.1局失3分（2責失），他表示，能自己把勝利拿回來是很好的出發點，今天本來想要投完6局，不過最後有點抽筋狀況無法完成。

張奕在去年季中加入富邦悍將，出賽24場都是後援登板，不過本季以先發投手身分出發，今天首度登板先發、對上中信兄弟，用86球投5.1局，被敲出6支安打，出現2次四死球保送，飆出7次三振，失掉3分含2分責失，奪下本季首勝，也是中職首場先發勝。

張奕在去年世界12強棒球賽、以及去年中職例行賽，都有「勝投怪盜」之稱，今天終於拿下先發勝，他說：「自己把勝利拿回來，能為球隊拿下勝利，就是很好的出發點，希望延續這個氣勢到每一場比賽。」

張奕在1局上就連飆3次三振，對此張奕表示，「第1局當作中繼在丟，因為不想遇到亂流，1顆、1顆謹慎去丟，結果就是3個三振，對我是很好的出發點。」張奕提到，本來想要投完6局，「可惜身體不讓我繼續丟，中間有點小抽筋，不過身體已經漸漸有張力，下場比賽好好準備。」

張奕也提到，在5局中場休息時不知道只有6分鐘，因此比較晚出來準備，6局上登板後想要用力導致抽筋，「下次會提早2分鐘出來熱身。」

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談到張奕的表現，悍將總教練陳金鋒表示，「今天表現很好，在設定球數裡面完成責任，直球、控球都非常好。」不過張奕今天在6局上遇到狀況，中外野手申皓瑋失誤之後，被敲安打後退場，對此陳金鋒指出，因為天氣冷、5局中場休息時間長，球數到了就先讓張奕退場。

陳金鋒指出，申皓瑋的失誤主要是與右外野手周佳樂的默契配合問題，因為那個失誤的Play讓張奕用球數變多。（編輯：李亨山）1140402