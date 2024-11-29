U12亞洲少棒台灣5比1擊敗韓國 奪隊史第8冠完成連霸

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）亞洲少棒錦標賽台灣今天冠軍戰再度碰上韓國，抓準韓國隊投手開賽亂流，1局上攻下5分，先發投手黃力垣6局失1分好投壓制，以5比1搶勝復仇成功，完成連霸、奪下隊史第8冠。

亞洲少棒錦標賽在日本松山舉行，台灣隊預賽戰績2勝1敗，唯一1敗就是以0比1不敵韓國，複賽依序擊敗中國、日本晉級冠軍戰，冠軍戰再與韓國碰頭、成功復仇。

台灣隊1局上抓準韓國隊投手開賽不穩，靠著保送、暴投、林暐諺觸擊造成韓國隊守備失誤，台灣隊跑回第1分，接著攻勢延續，再靠著盜壘、暴投、松以勒安打添分，周震泉二壘打帶有打點，陽念先內野安打、盜上二壘，周震泉則靠著失誤跑回分數，楊柏勛再補上二壘打送回單局第5分。

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台灣隊今天派出黃力垣先發，1局下因為不死三振、安打被攻占得點圈，但及時回穩、沒有失分，2、3局讓韓國隊6上6下，4局下被首名打者敲出安打、投出保送，2人出局後被敲出內野安打失掉1分，但沒有擴大失分危機。

黃力垣今天完投6局，僅被敲出4支安打，投出5次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，率隊順利搶勝奪冠；台灣隊繼2018年後再度奪冠，完成連霸。（編輯：陳政偉）1131129