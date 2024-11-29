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U12亞洲少棒賽奪冠辜仲諒請吃和牛 攜小球員齊喊台灣最強

2024/11/29 21:18（11/29 21:48 更新）
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U12亞洲少棒錦標賽29日在日本松山進行冠軍戰，最終由台灣隊以5比1擊敗韓國，繼2018年後再度奪冠，完成連霸、奪下隊史第8冠，賽後球員高舉獎盃開心留影。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年11月29日
U12亞洲少棒錦標賽29日在日本松山進行冠軍戰，最終由台灣隊以5比1擊敗韓國，繼2018年後再度奪冠，完成連霸、奪下隊史第8冠，賽後球員高舉獎盃開心留影。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年11月29日
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（中央社記者謝靜雯台北29日電）亞洲少棒錦標賽台灣擊敗韓國、奪下隊史第8冠，棒協理事長辜仲諒親自赴日本，滿足小球員「要跟世界12強棒球賽學長一樣吃和牛」的願望，球員們自信高喊：「台灣最強。」

亞洲少棒錦標賽灣台灣隊今天冠軍戰碰上賽前1分未失的韓國隊，開賽1局上就攻下5分奠定勝基，終場以5比1奪冠、完成連霸；先發完投6局失1分的黃力垣獲選賽會最有價值球員（MVP）。

中華民國棒球協會理事長辜仲諒親自赴日，完成允諾請球員和牛吃到飽大餐，也透露原本反對這個時間點在日本松山舉行比賽，擔心台灣球員無法像日韓球員一樣適應寒冷天氣。

辜仲諒稱讚台灣球員短時間就克服，開賽一口氣攻下5分、讓對手沒有心理準備，非常了不起，運動家精神值得讚賞，也勉勵球員不需要拚英雄、不需要全壘打，一棒一棒出去扎扎實實的，上壘最重要。

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席間教練爆料，冠軍戰一結束球員們就急著問：「理事長有來嗎？」辜仲諒笑說：「當然啊，我答應你們要來的，一定會來！」並問球員覺得日本比較強還是韓國比較強，球員們先是回韓國，接著大喊：「台灣最強。」

台灣今年在國際賽屢創佳績，9月亞洲青棒錦標賽擊敗日本、奪下睽違17年冠軍，世界12強賽冠軍戰擊敗日本、奪下首冠，今天再於亞洲少棒錦標賽冠。（編輯：陳政偉）1131129

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