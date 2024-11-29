U12亞洲少棒台灣奪冠 總統：台灣2025主場再創榮耀

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（中央社記者賴于榛台北29日電）亞洲少棒錦標賽今天在日本松山舉行冠軍戰，台灣以5比1勝韓國，完成連霸、奪下隊史第8冠。總統賴清德表示，謝謝U12的台灣小英雄們，明年U12世界盃將在台南舉辦，大家都要一起進場應援，「在台灣主場再創榮耀！」

亞洲少棒錦標賽台灣今天冠軍戰再度碰上韓國，抓準韓國隊投手開賽亂流，1局上攻下5分，先發投手黃力垣6局失1分好投壓制，以5比1搶勝復仇成功，完成連霸、奪下隊史第8冠。

賴總統晚間在臉書發文說，「又是冠軍！恭喜U12少棒代表隊，衛冕『亞洲少棒錦標賽』冠軍，完成史上第8冠！」

總統表示，昨天，周震泉威風八面，先發6局10K無失分，率領隊友以1比0完封日本。今天的冠軍戰對上韓國，台灣小將首局就攻下5分，加上黃力垣主投6局僅失1分，強勢壓制，英勇奪勝。

總統指出，謝謝U12的台灣小英雄們，「強投、豪打、俊足、奪冠！明年U12世界盃將在台南舉辦，我們都要一起進場應援，在台灣主場再創榮耀！」（編輯：）1131129