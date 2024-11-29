12強鼓勵小朋友追夢 關懷盃刮陳傑憲林昱珉旋風

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（中央社記者楊啟芳台東29日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠創造歷史，也鼓勵許多打棒球的孩子，像這次原棒協關懷盃棒球賽就有小球員最喜歡陳傑憲、比出All in手勢，還有小投手模仿林昱珉的投球動作。

第31屆原棒協關懷盃今天在台東開打，適逢12強台灣隊剛奪冠，不但比賽場邊傳來「台灣尚勇」應援曲，還有小球員在上壘後比出12強台灣隊招牌All in慶祝手勢。宜蘭縣蓬萊國小的4年級球員林子謙就說，自己現在最喜歡的職棒球員是陳傑憲，「因為他很帥！」

宜蘭縣寒溪國小的林廷恩是4年級左投，他在這次比賽刻意模仿林昱珉的動作，還飆出三振。林廷恩表示，自己是看12強賽事之後開始學林昱珉的動作，至於原本的偶像是誰，他笑說：「原本就喜歡很多球員，最喜歡陳冠宇。」

由於自己是左投，喜歡的偶像也都是左投，林廷恩表示，雖然他在吃飯、寫字時都是用右手，但在運動方面是天生左撇子。林廷恩也有全程收看12強賽，他笑說：「在家裡看比賽都把加油棒打壞了。」

寒溪國小總教練董子浩表示，林廷恩雖然才4年級，不過協調性、柔軟度都不錯，如果可以持續發展下去，升國中後會愈來愈好。

以前是職棒球員的董子浩也深深感受到，這次12強奪冠對小朋友有很大影響，「很明顯有差，本來我們球隊有一個6年級的說以後不打了，但看到12強奪冠之後又說想要繼續打。」（編輯：謝雅竹）1131129