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蓬萊少棒也有陳偉殷 最喜歡球員就是陳偉殷林昱珉

2024/11/29 14:57（11/29 15:31 更新）
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第31屆原棒協關懷盃29日在台東開打，宜蘭縣蓬萊國小陣中有一名球員叫陳偉殷（中），與球星陳偉殷同名，而且真的是因為爸爸（左）喜歡陳偉殷而取名，他笑說，知道自己名字的來源，除了職棒選手陳偉殷之外，也很喜歡這次世界12強棒球賽王牌左投林昱珉。中央社記者楊啟芳攝 113年11月29日
第31屆原棒協關懷盃29日在台東開打，宜蘭縣蓬萊國小陣中有一名球員叫陳偉殷（中），與球星陳偉殷同名，而且真的是因為爸爸（左）喜歡陳偉殷而取名，他笑說，知道自己名字的來源，除了職棒選手陳偉殷之外，也很喜歡這次世界12強棒球賽王牌左投林昱珉。中央社記者楊啟芳攝 113年11月29日
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（中央社記者楊啟芳台東29日電）第31屆原棒協關懷盃今天在台東開打，宜蘭縣蓬萊國小陣中有1名小球員叫陳偉殷，而且真的是因為爸爸喜歡陳偉殷而取名。他表示，自己最喜歡的職棒球員就是陳偉殷和林昱珉。

宜蘭縣蓬萊國小陣中有1名球員叫陳偉殷，與球星陳偉殷同名。國小三年級的他是泰雅族，名叫陳偉殷不是巧合，他的父母笑說，還在肚子裡的時候就決定要取名陳偉殷。他的爸爸說：「因為一直都有在看棒球，就覺得這個名字很不錯，剛好我也姓陳。」

陳偉殷的媽媽說，剛好小朋友很有心要走棒球這條路，「也是要他有興趣，就這樣陪著他，而且本來都以為他用手機都是在玩遊戲，結果他都是用手機在看職棒大哥哥們比賽，唯一在玩的手遊也是棒球遊戲」。

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陳偉殷本人笑說，知道自己名字的來源，除了職棒選手陳偉殷之外，也很喜歡這次世界12強棒球賽王牌左投林昱珉，而且是從林昱珉在穀保家商時期就開始喜歡，「最喜歡看林昱珉、陳偉殷投球，因為他們很容易就可以把打者三振」。

雖然陳偉殷目前是外野手，不過他也有投手夢，這次是他第1次參加關懷盃這樣的大比賽，「有一點緊張，但很好玩，這次也有接到球，很喜歡他們（對手）打過來給我接。」（編輯：管中維）1131129

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