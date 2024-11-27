華航公益棒球營移師花蓮 陳偉殷勉球員努力能發光

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）華航公益棒球營首度移師花蓮舉行，邀請職棒球星陳偉殷、陳鏞基及陳柏毓指導花蓮6所少棒球隊百名球員，陳偉殷勉勵球員努力堅持，就能在棒球場閃耀光芒。

中華航空5度舉辦公益棒球營，為協助花蓮地震災後復原，特別選定在花蓮舉辦本次公益棒球營，由資深副總經理陳奕傑開訓，希望藉由球星專業的經驗分享與親身指導，以及透過趣味的實戰演練，鼓勵小球員熱愛運動，也盼以實際行動力挺地方發展，提供花蓮地區學校關懷，激勵學子擊出夢想全壘打。

具旅美大聯盟資歷的球星陳偉殷5年來沒有缺席，今天與統一7-ELEVEn獅隊球星陳鏞基、旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓一同出席，就各自專業教導球員傳接球、揮棒訓練，傾囊相授豐富的訓練內容。

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陳偉殷勉勵小球員，棒球不僅僅是一項運動，更是一種能啟發成長和傳遞價值的途徑，期許小球員們明白，只要持續努力並堅持到底，未來必定能在棒球場上閃耀屬於自己的光芒。

陳鏞基也提到，希望所學的技術及知識，對小球員的棒球路上有實質幫助，有朝一日為國爭光；陳柏毓則表示，很高興能參加公益棒球營與小朋友玩在一起，希望他們能夠好好享受棒球帶來的快樂。（編輯：陳政偉）1131127