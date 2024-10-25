總冠軍賽陷1勝3敗 獅隊拉陳鏞基、胡金龍回先發

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（中央社記者謝靜雯台中25日電）中職總冠軍賽統一獅目前戰績1勝3敗、沒有退路，今天先發打序微調，陳鏞基回先發扛4棒守一壘，指定打擊第6棒為胡金龍，總教練林岳平表示，沒特別講什麼就是把最好表現拿出來。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽統一7-ELEVEn獅隊23日比賽有贏球機會，最終卻以4比6吞敗，系列賽陷入1勝3敗劣勢，接下來每場比賽都是背水一戰、沒有退路。

獅隊今天第5戰先發打序微調，陳鏞基回先發打4棒、守一壘，前3棒沒變為林佳緯守右外野，邱智呈守左外野，陳傑憲守中外野。

三壘手潘傑楷先發打5棒，指定打擊為胡金龍、打6棒，游擊手陳聖平打7棒，先發投手勝騎士（Mario Sanchez）與捕手陳重羽搭配，陳重羽打8棒，9棒為林祖傑守二壘。

林岳平表示，比賽最重要的還是有效得分，上場比賽有機會但沒有把握住。被問起今天賽前是否有提醒球員什麼，林岳平表示，沒有特別說什麼，陣中球員有些有季後賽經驗，今天就是把最好表現拿出來，做好準備面對，表現出來才有更高機會贏球。（編輯：龍柏安）1131025