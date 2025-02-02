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胡金龍引退「金鏞連線」最後一季 陳鏞基先不想未來

2025/2/2 15:42
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（中央社記者謝靜雯台南2日電）「金鏞連線」最後一季，中職統一7-ELEVEn獅隊胡金龍今天過41歲生日，好友陳鏞基送上蛋糕，胡金龍今年打完即引退但認為陳鏞基能打到50歲，陳鏞基則表示，專心打完今年再想未來。

獅隊今天在台南舉行開訓儀式，剛好是胡金龍41歲生日，好友陳鏞基端出蛋糕慶生，而胡金龍也在典禮上宣布，今年是最後一年球員生涯。

今年7月將過42歲生日的陳鏞基透露，兩人去年就有聊年紀應該差不多了，但走到這一步其實沒有太多悲傷的感覺，希望胡金龍能好好珍惜、享受球場時光，「也許我也打完今年或者明年就引退，這就是過程，互相祝福，支持他、祝福他，走完最後球員生涯。」

胡金龍做出引退決定，卻點名陳鏞基可以「打到50歲」，陳鏞基笑說也是要看身體和能力，有沒有辦法在職業賽場上跟年輕人競爭，打到這個年紀身體保養非常重要，身上大小傷痛都有，能不能共存、發揮最好的表現最重要。

陳鏞基表示，對自己而言要做出這麼大的決定需要一點時間，做決定跟潑出去的水一樣收不回來，「我需要更長的時間去思考」，專心場上、等今年球季結束再來談明年。

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陳鏞基表示，對於胡金龍做出引退決定沒有多說什麼，雖然彼此交情好，但是兩個個體，不左右彼此的想法，也希望球隊的小老弟可以在胡金龍引退年幫他將冠軍留在台南，「台南也是胡金龍的家鄉。」

獅隊總教練林岳平表示，胡金龍引退年，如何讓他完整打到最後一場是教練團需要思考的，胡金龍近年的角色是關鍵代打、重要的指定打擊（DH）角色，今年應該也會著重在代打。（編輯：蕭博文）1140202

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