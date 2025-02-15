胡金龍引退年先想未來 若當教練要嚴格訓練陳鏞基

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職統一獅隊野手胡金龍今年確定是球員生涯最後一季，今天出席獅隊活動與球迷同樂，好友陳鏞基爆料，胡金龍恐嚇他：「如果我成為教練，你還是選手的話，我會嚴格地訓練你。」

中職統一7-ELEVEn獅隊今天發布新聞稿，今天在台南棒球場舉辦「萊K歌有你真好球迷同樂會」，吸引近2000名球迷進場，球團安排「球星獅訊室」，邀請球員分享季末規劃及春訓練習調整狀況。

41歲野手胡金龍今年結束將卸下球員身分，他跟球迷分享心境提到，職棒生涯該努力也努力過了，當下要做出這個決定十分困難，現在想多花點時間陪伴家人。

出席球員林益全和陳鏞基也對胡金龍的決定獻上祝福和支持，陳鏞基還爆料，胡金龍曾對他說：「如果我成為教練，你還是選手的話，我會嚴格地訓練你。」展現「金鏞連線」好交情。

陳鏞基分享休賽季期間接觸頌缽，他自認是個淺眠的人，「但當時一敲下去，我是睡著的，這對我來說是不同的體驗，算是心靈層面訓練的一部分，身體能獲得不同的回饋方式。」

林益全在休賽季透過演講分享心路歷程，也參與許多心理層面課程，學習不同的人生階段，他分享有堂「13秒就可以了解人的天賦潛能」課程讓他覺得很特別。

投手胡智爲、劉軒荅、林子崴也都出席活動，胡智爲直言去年算是人生中掙扎的一年，因手肘傷勢問題需要時間和心力面對開刀復健，不過在春訓期間有改善許多，也讓身體變得更強壯。

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林子崴去年進行骨刺清除手術，下半季才回歸，休賽季則前往澳職比賽，也開玩笑說：「目前和傷痛共處得還不錯，只是有時候它會找麻煩。」

劉軒荅去年春訓遇到手肘不適，主動和防護員及教練討論，也請教胡智爲、林子崴面對傷痛時該如何改善，目前備戰新球賽一切都很順利。（編輯：龍柏安）1140215