總統：世界冠軍是共同記憶 只要全力以赴沒有不可能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北26日電）台灣勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，三軍儀隊今天搭起象徵榮耀的劍門、總統賴清德穿著「Taiwan帽T」迎接台灣英雄。總統說，從現在開始，世界冠軍就是台灣人的共同記憶，台灣尚勇，只要全力以赴、勇敢打拚，沒有什麼不可能。

總統晚間在臉書發文表示，「世界第一！台灣尚勇！謝謝最棒的Team Taiwan」。今天的台北街頭非常熱鬧，沿路都是熱情的球迷，為世界第一的台灣英雄喝采。總統府也盛大舉行接見儀式，三軍儀隊列隊搭起劍門，迎接台灣英雄凱旋歸國。

總統表示，隊長陳傑憲出國前說「希望可以成為台灣的驕傲」。「龍貓」總教練曾豪駒也說「我們在爭取自己的歷史和故事」。現在，Team Taiwan都做到了，每一位球員和教練，每一位後勤防護與情蒐夥伴，都是台灣的驕傲。

賴總統說，沒有過去的雖敗猶榮，哪有今天的台灣英雄。他相信，台灣的國球不是贏球，台灣的國球是全力以赴、永不放棄的精采好球。

他表示，從現在開始，世界冠軍就是台灣人的共同記憶，可以告訴自己「台灣尚勇！只要全力以赴、勇敢打拚，沒有什麼不可能」。

總統強調，明年球季，邀請全民一起進場看球，支持台灣棒球，一起用運動團結國家，用棒球壯大台灣。（編輯：謝佳珍）1131126