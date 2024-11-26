賴總統催生催婚 贈台灣隊「未來做總統」嬰兒包屁衣

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（中央社記者溫貴香、楊堯茹台北26日電）總統賴清德今天接見世界棒球12強賽冠軍的台灣代表隊，他鼓勵球員拿到國光獎金後，還在猶豫是否結婚的可以結婚，猶豫要不要生孩子的可以生孩子，他也關心受傷球員的傷勢。

考量台灣隊多位隊員今年升格新手爸爸以及二寶爸，賴總統還特別致贈印有「未來做總統」的嬰兒包屁衣給台灣隊。

台灣勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，總統府下午以「棒球英雄 台灣尚勇」為主題舉辦英雄大遊行。隨後，總統賴清德、副總統蕭美琴在總統府接見代表團成員，感謝他們讓世界看見台灣。

賴總統致詞時表示，根據國光獎章，政府會發給每一位台灣英雄新台幣700萬元，既然已經得到冠軍，而且有國家獎金，如果想要結婚還在猶豫，應該可以結婚了，如果想要生小孩還在猶豫，也可以生小孩了，「恭喜你們」。

除了鼓勵結婚生小孩，賴總統特別說，今天是「酒窩大砲」朱育賢和「小黑」邱智呈的生日，明天是總教練曾豪駒的生日，有成千上萬的朋友在看直播，就是大家都表達感謝，也祝福壽星生日快樂，未來繼續為國爭光。

賴總統也關心選手受傷復原狀況，他問朱育賢「手受傷好了沒有」，朱育賢回說不礙事，他還特別請教朱育賢最後一顆球是怎麼接到的。總統表示，天佑台灣，加上朱育賢帶傷上陣，表現非常傑出。

賴總統與蕭副總統最後贈禮台灣隊選手，包括台灣造型的抱枕以及總統府3式帆布包，賴總統還與隊長陳傑憲一起在胸前比劃陳傑憲在台日冠軍戰敲出3分砲的手勢。

賴總統說明，台灣造型抱枕上的拉鍊拉開可以變成頸枕，讓台灣當球員的靠山，賴總統也親自替陳傑憲戴上頸枕。

此外，考量台灣隊多位隊員今年升格新手爸爸以及二寶爸，賴總統特別加碼送出印有「未來做總統」的嬰兒包屁衣；總教練曾豪駒則送出台灣隊球員親簽棒球作為回禮。（編輯：楊蘭軒）1131126