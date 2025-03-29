林佳緯中職開季二軍起步 餅總盼不要一直在舒適環境

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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職新球季今天開打，統一獅隊陣中的WBCQ國手林佳緯並沒入選開季一軍，獅隊總教練林岳平解釋，希望他重新經歷從底層努力回一軍的過程，「不要一直在比較舒適的環境。」

林佳緯是世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊國手，不過今年中華職棒開季從二軍出發，獅隊總教練林岳平表示，去年林佳緯第1個完整球季就從一軍出發，一整年有好的收穫，「但希望讓他多一點時間強化自己能力，也希望他經歷從最底層努力回到一軍的過程。」

林岳平強調，沒有選手會一直都待在一軍，林佳緯如何看待自己的生涯很重要，「不管大家怎麼評斷他，希望讓他在不一樣的環境下成長，不要急於一直在比較舒適的環境，畢竟他也是第2年而已，用另外一個角度讓他重新開始。」

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至於獅隊陣中資深球員陳鏞基、林益全也沒在開季一軍名單，林岳平指出，陳鏞基是因為腰部有點傷勢；林益全部分，林岳平說：「像鏞基、益全已經不是球隊未來方向，不能一直仰賴他們未來會在球隊。」

林岳平提到，陳鏞基、林益全都還可以打，但如果要用到他們成為固定先發，「就表示所有人都打不出來了，對（林）培緯、（林）子豪他們來講，都不是好的方向，還是以年輕球員為主。」（編輯：龍柏安）1140329