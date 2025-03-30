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悍將4名「轉學生」開季一軍出發 鋒總坦言傷兵多

2025/3/30 18:30（3/30 19:01 更新）
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中華職棒富邦悍將隊2024年季後從各隊釋出名單中網羅捕手魏全（中）等人，開季都從一軍出發，魏全主要定位替補守備。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年3月30日
中華職棒富邦悍將隊2024年季後從各隊釋出名單中網羅捕手魏全（中）等人，開季都從一軍出發，魏全主要定位替補守備。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年3月30日
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職富邦悍將去年季後從各隊釋出名單中網羅投手廖任磊、李吳永勤、賴鴻誠、捕手魏全，開季都從一軍出發，悍將總教練陳金鋒坦言，球隊投捕傷兵影響，期待新加入戰力補上。

悍將今年開季傷兵狀況多，開季一軍28人名單捕手除了戴培峰外，還帶入經驗相對較少的豊暐、新加入球隊的捕手魏全，魏全目前中職生涯僅在2022年有1場出賽紀錄。

悍將總教練陳金鋒解釋，開季一軍帶3名捕手出賽會分配，捕手張進德、姚冠瑋身上都有傷，進度最快可能要到4月中才能歸隊，但仍要看傷勢恢復狀況而定；二軍捕手還有沒在註冊名單中的蕭憶銘、楊皓然和盧柏華。

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陳金鋒表示，一軍捕手還是以戴培峰為主，豊暐去年有在一軍出賽，也算是磨練，魏全主要角色是替補守備，捕手教練也有回報，魏全守備、配球都還算可以，帶在一軍也觀察看看。

投手方面，陳金鋒表示，牛棚傷兵也多，有3名球員動刀處理骨刺，王尉永、歐書誠春訓過程也有不舒服狀況，要等他們慢慢康復。新網羅加入的廖任磊、李吳永勤、賴鴻誠身體上沒有狀況，熱身賽觀察也有不錯表現，期待能補上戰力。（編輯：張雅淨）1140330

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