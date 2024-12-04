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統一獅初步與陳傑憲談約 盼他成為終身統一人

2024/12/4 19:11（12/4 19:33 更新）
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中華職棒統一獅隊球星陳傑憲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職棒統一獅隊球星陳傑憲的合約在今年底到期，今年優異成績加上「台灣隊長」光環加持，獅隊領隊蘇泰安今天表示，希望陳傑憲能成為終身統一人，盼與他簽下長約。

中職統一獅隊陣中的世界12強賽台灣隊國手陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈等人昨天參加在台南的棒球英雄遊行，統一獅隊領隊蘇泰安昨天已經與陳傑憲的經紀人經過初步談約，談了1個多小時。蘇泰安說：「雙方洽談順利，球團立場很明確，希望能與他簽下長約，讓他成為終身統一人。」

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獅隊與陳傑憲在2022年簽下3年複數年合約，今年月薪為新台幣65萬元，因此今年底合約就將到期；而且由於陳傑憲最快在2026年就有望可以取得自由球員資格，統一獅隊盼提前與他談下長約。

陳傑憲本季在中職例行賽出賽112場，401打數敲出134支安打、包含2發全壘打，送回55分打點，打擊率3成34。中職例行賽結束後，陳傑憲一路從季後挑戰賽、總冠軍賽，一直打到世界12強棒球賽，在12強賽獲選為大會最有價值球員，成為現在最有話題的人物。（編輯：吳協昌）1131204

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