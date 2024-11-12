古林睿煬闖日職 統一獅宣布火腿隊取得議約權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職統一獅隊今天宣布，陣中王牌投手古林睿煬行使旅外自由球員權利，經過球隊評估，議約權由北海道日本火腿鬥士取得，為王柏融後第2個透過入札制度轉戰日本職棒的中職球員。

古林睿煬在今年季後行使旅外自由球員權利，統一獅球團今天發布新聞稿表示，近日日職中央聯盟橫濱DeNA隊及太平洋聯盟北海道日本火腿鬥士隊均與獅隊接洽，經球隊整體評估後，古林睿煬旅外入札制度議約權益由火腿隊取得。

獅隊指出，即日起將由北海道日本火腿鬥士隊與古林睿煬經紀公司開始進行合約洽談，議約期將於1個月內完成各項程序。

統一獅領隊蘇泰安表示，今年球季感謝巨人、軟銀、橫濱、養樂多及北海道火腿持續關注獅隊古林睿煬各項表現，對於古林睿煬提出旅外入札權益，球隊也樂觀其成，「期待古林睿煬旅外投出漂亮成績，這也是獅隊的榮耀。」

蘇泰安也指出，相信火腿隊會給予符合古林睿煬身價的合約及完善規劃，讓古林睿煬能在日職繳出亮眼成績，成為台灣之光。

24歲的古林睿煬在2018年以選秀第1指名加入統一獅隊，近幾年成為獅隊新一代王牌投手，本季先發出賽21場、投125局，拿下10勝2敗，送出150次奪三振，防禦率僅1.66，各項數據都是生涯最佳，並奪下年度防禦率王、最佳9人投手獎、年度最有價值球員（MVP）等大獎。（編輯：龍柏安）1131112