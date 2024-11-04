古林睿煬摘年度MVP 淚謝餅總就像「第2個爸爸」

（中央社記者陳容琛台北4日電）統一獅王牌投手古林睿煬今天勇奪中職年度最有價值球員（MVP），他在致詞時特別感謝獅隊「餅總」林岳平的照顧，「對我來說他是第2個爸爸」。

2018年季中選秀以榜眼之姿加入獅隊，古林睿煬一直是球團積極栽培的潛力新星，近年更逐漸蛻變為球隊王牌，本季繳出10勝2敗、防禦率1.66生涯代表作，一舉抱回防禦率王、最佳9人投手獎，如今再拿下年度最有價值球員，成為本季唯一進帳3項獎座的球員。

古林睿煬在致詞時數度感動落淚，最愛的阿嬤也驚喜獻花祝福。他接受媒體聯訪時直言，心情真的非常激動。他說：「我很怕如果拿到獎項不知道講什麼，所以有先準備，在打字過程中想到家人，本來就有預期到情緒比較起伏，也很謝謝阿嬤到場，她在這一路上扮演很重要的角色。」

視獅隊總教練林岳平為生涯最大貴人，古林睿煬透露，2018年阿公、爸爸相繼離世，而林岳平承擔監督他成長的角色。他說：「很謝謝他在去年的用心良苦，對我來說是第2個爸爸，在沒有爸爸之後，他教導我人生的方向，即便前幾年我的表現沒有特別好，他還是不管外界質疑，想辦法讓我成長，非常感謝他。」

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獅隊在中職總冠軍賽不敵中信兄弟，以亞軍作收，扛起首戰先發重任的古林睿煬，卻因受傷提前退場，他表示今年最大遺憾是沒有幫助獅隊拿到總冠軍，「我希望是帶著整隊來到頒獎台，而非我一個人在這邊笑」。

已經行使旅外球員權利，古林睿煬有望在季後一圓旅外夢，他提到希望以自身為例子，讓未來高中生多一條路選擇，「現在中職環境愈來愈進步，不是在國外才能成長」，就算未能完成出國挑戰，他也期許變得更好，持續鞭策自己。（編輯：唐聲揚）1131104