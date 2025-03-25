張淳博「骰到6」好投又開轟 謝國城盃少棒北市晉4強

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）台北市東園國小張淳博今天表現「骰到6」，在謝國城盃少棒賽勝部冠軍戰中繼2局好投、敲出超前3分砲，率隊以14比4、5局擊敗南投新街國小，搶下4強門票，張淳博表現全方位、偶像是古林睿煬。

114年謝國城盃少棒賽勝部冠軍戰北市東園與南投新街交手，東園1局上先拿下3分，1局下新街靠3分砲扳平戰局，東園2局下壘上有人危機，換上張淳博中繼登板、穩住局面。

張淳博不僅投球有表現，4局上敲出超前比數3分砲帶起球隊攻勢，東園4安、6次四壞保送，加上對手守備失誤，攻勢串連一口氣攻下8分、奠定勝基，5局上再添3分；新街僅在4局下再攻下1分，追分不及吞敗。

張淳博中繼2局沒被敲出安打，投出3次三振、無失分，攻擊方面3打數敲出1轟、貢獻3分打點，投打俱佳。

東園總教練賴敏男表示，因為投手有用球數隔場限制，大家都要保留投手戰力，但今天平手僵持局面，還是選擇換上陣中最讓教練團放心的投手之一張淳博登板，張淳博有球速、控球好，登板投球能穩定軍心。

賴敏男提到，張淳博不僅投球表現佳，也是中心棒次打者，具有長打能力，常常有「神來一棒」。東園搶下4強門票，賴敏男表示，比賽還是一步一步來，沒有誰是穩贏的。

張淳博表示，上場想法就是投給打者打，自評表現不錯，控球都有到位，而開轟那個打席是抓到對方的直球，打球生涯已敲出約5轟。

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張淳博投打俱佳，擔任野手時守備位置是三壘，他更喜歡投球，因為可以控制整場比賽，自評優勢是控球好，偶像是旅日投手古林睿煬，「因為他很強。」

東園比賽休息區中放著骰子，張淳博透露，只要開轟就可以骰骰子，「骰到6」教練會請喝飲料，今天他只有「骰到5」很可惜，但自認今天表現算是有「骰到6」。（編輯：張雅淨）1140325